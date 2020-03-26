Как аптеки наживаются на украинцах во время карантина: опубликовано печальное фото

В сети показали возмутительное фото того, как в украинских аптеках наживаются на жителях Украины.

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Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Автор обратил внимание на антисептик в одной из аптек Белой Церкви, на ценнике указано, что он стоит 100 гривен. Для такого маленького флакона это действительно много.

Из-за коронавируса и введения карантина, в стране возник дефицит масок и антибактериальных средств, поэтому цены резко поднялись.

Он пишет, что несмотря на общественную панику ожидал человечности от предпринимателей и решительных и уверенных действий от чиновников.

"У меня отчаяние, безысходность, паника Нет, это досадная реальность. Это моя личная точка зрения и она может ошибочна, но я верю что все будет Украина. И возможно кто-то из них прочитает этот пост и в его душе что-то "екнет" и он наконец сделает вывод. А фото с одной Белоцерковской аптеки с ценником на антисептик", - написал офицер ВСУ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине появились мошенники, которые наживаются на общем беспокойстве из-за пандемии коронавируса, они продают псевдолекарства.