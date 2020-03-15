В Украине рассказали про аферистов, зарабатывающих на коронавирусе

Появились мошенники, которые наживаются на всеобщем беспокойстве из-за пандемии коронавируса, которым в Украине заражены два человека и еще один умер.

О них и о том, каким образом они наживаются на доверчивых украинцах, рассказали в Министерстве здравоохранения.

"МОЗ Украины предостерегает от мошенников, которые продают псевдолекарств от коронавируса. МОЗ Украины призывает украинский не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты", - советуют медики.

Они уверяют, что в случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции предоставляется симптоматическое лечение.

"Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19", - говорят в министерстве.

Добавим, что по данным на субботу, 14 марта, в Центр общественного здоровья поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 (Черкасская 1, Волынская 1, Черновицкая 5, Ровенская 3, Киевская 1, Тернопольская 1). Ни одно из них пока не было подтверждено.

Подробнее о пандемии коронавируса и угрозах для экономики Украины читайте в материале "Апострофа": Экономика на карантине: сколько потеряет Украина из-за коронавируса.