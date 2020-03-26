Риск пневмонии при коронавирусе: Комаровский дал важное разъяснение, видео

Известный украинский врач Евгений Комаровский объяснил, чем отличается пневмония во время заражения коронавирусом от обычного осложнения острой вирусной инфекции.

Об этом Комаровский рассказал в своем видеоблоге, опубликованном в среду, 25 марта, на YouTube.

Как объяснил врач, обычная бактериальная пневмония, которая сопутствует ОРВИ, лечится антибиотиками и для профилактики ее развития нужны стандартные средства и методы. Чтобы не допустить ее развитие, важно не пить не прописанных лекарств, в первую очередь, муколитиков, проветривать помещение, следить за тем, чтобы было достаточное количество жидкости в организме, и укреплять иммунитет - то есть применять стандартные средства, чтобы избежать воспаления легких.

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"Пневмония при коронавирусе вызвана самим вирусом и является не осложнением, а проявлением болезни. Для этого вируса вызвать воспаление легких абсолютно нормально", - говорит Комаровский.

По его словам, врачи с вирусной пневмонией ничего не могут поделать, потому что не существует препаратов, которые могут убить коронавирус. В большинстве случаев организм справляется сам. При этом существует вероятность бактериальных осложнений вирусной пневмонии. Симптомы при этом одинаковы: дефицит жидкости, высокая температура, накапливается мокрота. Помочь больному может теплая одежда, прохладный воздух с нормальной влажностью, обильное питье.

"Мы ничего не можем сделать с вирусной пневмонией, здесь больше определяется нашей иммунной системой", - заключил Комаровский.

Как сообщал "Апостроф", ранее Евгений Комаровский прокомментировал распространенное в СМИ утверждение о том, что коронавирус вызывает бесплодие у мужчин, назвав его примером безответственного отношения к информации.