Вызывает ли коронавирус бесплодие: Комаровский дал четкий ответ, видео

Известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал распространенное в СМИ утверждение о том, что коронавирус вызывает бесплодие у мужчин, назвав его примером безответственного отношения к информации.

Об этом Комаровский рассказал в своем видеоблоге, опубликованном во вторник, 24 марта, на YouTube.

По его словам, поводом для такого утверждение стала публикация в одной из китайских газет об исследовании состояние половых органов у мужчин, которые перенесли коронавирус.

"Никаких изменений не было обнаружено, но теоретически они возможны, поэтому авторы публикации советуют на всякий случай пройти обследование", - пояснил смысл этой статьи Евгений Комаровский.

Этой информации оказалось достаточно для того, чтобы СМИ во всем мире распространили "новость" о том, что коронавирус вызывает бесплодие у мужчин, хотя это утверждение, по словам украинского врача, пока не имеет никаких оснований.

Смотреть видео с 26:16





Как сообщал "Апостроф", ранее Евгений Комаровский дал советы молодым мамам, которые боятся выходить со своими детьми на улицу во время карантина.