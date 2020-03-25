Вызывает ли коронавирус бесплодие: Комаровский дал четкий ответ, видео

Известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал распространенное в СМИ утверждение о том, что коронавирус вызывает бесплодие у мужчин, назвав его примером безответственного отношения к информации.
Об этом Комаровский рассказал в своем видеоблоге, опубликованном во вторник, 24 марта, на YouTube.
По его словам, поводом для такого утверждение стала публикация в одной из китайских газет об исследовании состояние половых органов у мужчин, которые перенесли коронавирус.
"Никаких изменений не было обнаружено, но теоретически они возможны, поэтому авторы публикации советуют на всякий случай пройти обследование", - пояснил смысл этой статьи Евгений Комаровский.
Этой информации оказалось достаточно для того, чтобы СМИ во всем мире распространили "новость" о том, что коронавирус вызывает бесплодие у мужчин, хотя это утверждение, по словам украинского врача, пока не имеет никаких оснований.
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Как сообщал "Апостроф", ранее Евгений Комаровский дал советы молодым мамам, которые боятся выходить со своими детьми на улицу во время карантина.