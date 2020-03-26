Штормовой ветер и жара: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам

27 марта в Украине ожидается теплая погода, днем столбики термометров будут показывать от 10 до 16 градусов с отметкой плюс.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По данным синоптика, в Украине будет без осадков, так как антициклон Юрген и дальше не подпускает к стране дождей.

"Ветер также не меняется с северо-востока, умеренный, на Юге и Востоке может рвануть до штормового, до 15-18 м/с", - пишет она.

Диденко отмечает, что в Киеве 27 марта ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля. Днем в столице Украины ожидается до 14 градусов тепла.

По данным синоптика, суббота и воскресенье в Украине обещают быть теплыми, ожидается до 17 градусов. Отмечается, что 28 и 29 марта осадков не ожидается.

При этом Диденко предупредила, что похолодание в стране ожидается 30-31 марта.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.