RU  UA  EN

пятница, 27 марта
  • НБУ:USD 27.90
  • НБУ:EUR 30.10
НБУ:USD  27.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 марта

07:41
Под Киевом девушке оторвало голову в страшном ДТП: опубликованы фото
07:29
Заробитчане массово возвращаются в Украину из Польши: фото и видео ажиотажа на границе
06:59
Открытый гроб тащили по асфальту: как хоронили умершего от коронавируса под Тернополем, фото и видео
06:30
Гороскоп на 27 марта: Скорпионам нельзя размениваться, а Стрельцам следует проявить мудрость
06:20
Жара до +15 и солнце: синоптики порадовали украинцев свежим прогнозом
04:19
Россия стягивает к границе с Украиной вооруженных козаков: документ
03:22
Карантин для избранных: появилась забавная фотожаба на скандал с больницами в Киеве
02:21
В центре Киева пешеходы необычно наказали "героя парковки": фото и видео
00:10
В Киеве неадекват устроил стрельбу на улице, есть раненый: видео
00:02
У пассажира поезда "Рига-Киев" нашли коронавирус - в вагонах ехали сотни людей: фото

26 марта

23:01
ВСУ испытывают новое оружие для уничтожения врага в укрытиях: фото
22:53
Бонни и Клайд по-киевски: пара грабителей совершила дерзкое нападение на Майдане, фото
Все новости

Открытый гроб тащили по асфальту: как хоронили умершего от коронавируса под Тернополем, фото и видео

пятница, 27 марта 2020, 06:59
переглянути новину українською

Тело умершего от коронавируса 68-летнего пенсионера из Тернопольской городской инфекционной больницы выдали родственникам для захоронения в черном пакете, не предупредив, как правильно это сделать.

Родственники покойного прислали соответствующее видео в редакцию местного издания "Овід”.

Позже дочь умершего Ольга Тутова, которая вместе с мужем приехала за телом, рассказала, что его выдали в обычном черном пакете, выставив в коридор.

"Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное", - вспоминала она.

Гроб с телом отца родственникам тоже пришлось тащить самим.


"К нам вышли на помощь только после того как мы позвонили к главному врачу инфекционной больницы. Вышел человек полностью одет в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы должны этим заниматься, а санэпидемслужба", - добавила Ольга.

Тело умершего отца отвезли в родное село Коваливку собственным микроавтобусом, который потом сами продезинфицировали как могли. Похоронили его в тот же день. Никто из односельчан не решился помочь, поэтому могилу копали зять, сельский председатель Коваливки, мэр Монастыриской и его заместитель. Погребение прошло без священника.

Кстати, дочери умершего и ее мужу, которые занимались захоронением отца и контактировали в последние дни с больным до сих пор не сделано тестов на наличие коронавирусной инфекции.

"Никто к нам не позвонил, не спросил необходимо проводить эти тесты. Мы отца возили в больницу и водили. Врачи об этом знают, но о нас забыли", - говорит Ольга Тутова.

Ранее новоназначенный глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заявлял, что погребением погибшего заниматься государственные структуры.

"Захоронением будет заниматься райадминистрация, мы дали отдельное поручение. А с кем контактировал, соответственно органы составили круг контактных лиц. Оно обрабатывается", - заявлял чиновник.

Как ранее сообщал "Апостроф", родственники инфицированной коронавирусом 41-летней женщины, которая лечится в городе Монастыриска Тернопольской области и работала там медсестрой, жалуются на условия лечения.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус убил более 23 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (хроника 26 марта)

​Для своих или для зеков: для кого приготовили резонансные VIP- палаты

Все на удаленку: нюансы онлайн-жизни общества в условиях карантина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: