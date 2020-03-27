Открытый гроб тащили по асфальту: как хоронили умершего от коронавируса под Тернополем, фото и видео

Тело умершего от коронавируса 68-летнего пенсионера из Тернопольской городской инфекционной больницы выдали родственникам для захоронения в черном пакете, не предупредив, как правильно это сделать.

Родственники покойного прислали соответствующее видео в редакцию местного издания "Овід”.

Позже дочь умершего Ольга Тутова, которая вместе с мужем приехала за телом, рассказала, что его выдали в обычном черном пакете, выставив в коридор.

"Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянулся по земле. Сам муж мой это делал руками и тянул. Пакет черный оборвался в руках. Это было что-то страшное", - вспоминала она.

Гроб с телом отца родственникам тоже пришлось тащить самим.





"К нам вышли на помощь только после того как мы позвонили к главному врачу инфекционной больницы. Вышел человек полностью одет в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы должны этим заниматься, а санэпидемслужба", - добавила Ольга.

Тело умершего отца отвезли в родное село Коваливку собственным микроавтобусом, который потом сами продезинфицировали как могли. Похоронили его в тот же день. Никто из односельчан не решился помочь, поэтому могилу копали зять, сельский председатель Коваливки, мэр Монастыриской и его заместитель. Погребение прошло без священника.

Кстати, дочери умершего и ее мужу, которые занимались захоронением отца и контактировали в последние дни с больным до сих пор не сделано тестов на наличие коронавирусной инфекции.

"Никто к нам не позвонил, не спросил необходимо проводить эти тесты. Мы отца возили в больницу и водили. Врачи об этом знают, но о нас забыли", - говорит Ольга Тутова.

Ранее новоназначенный глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заявлял, что погребением погибшего заниматься государственные структуры.

"Захоронением будет заниматься райадминистрация, мы дали отдельное поручение. А с кем контактировал, соответственно органы составили круг контактных лиц. Оно обрабатывается", - заявлял чиновник.

Как ранее сообщал "Апостроф", родственники инфицированной коронавирусом 41-летней женщины, которая лечится в городе Монастыриска Тернопольской области и работала там медсестрой, жалуются на условия лечения.