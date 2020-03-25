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Родственники в панике: всплыли подробности лечения под Тернополем медсестры с коронавирусом

среда, 25 марта 2020, 21:12
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Родственники инфицированной коронавирусом 41-летней женщины, которая лечится в городе Монастыриска Тернопольской области и работала там медсестрой, жалуются на условия лечения.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечают, что медсестра уже неделю находится на аппарате искусственной вентиляции легких, а врачи отказали перевести ее в областную больницу.

По словам родственников, женщину госпитализировали 17 марта в больницу города Монастыриска, где ей диагностировали двустороннюю пневмонию. Через пару дней состояние ухудшилось, ее перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"До пятницы ее состояние вообще не улучшалось, и семья попросила госпитализировать в город Тернополь или вызвать бригаду из Тернополя. Вечером приехал областной инфекционист. Он сказал, что Тернополь отказывается принимать и после того как ее осмотрели, сказали что такие заболевания лечатся на месте, а даже если бы Тернополь согласился принять, то у них нет настолько сильного оборудование в скорых, чтобы доставить. Состояние здоровья ее так и не улучшилось. В воскресенье мы снова попросили вызвать бригаду из Тернополя, чтобы хотя бы чем-то помочь. Приехали после обеда, повторно осмотрели, сказали, что у них нет необходимой скорой для такой транспортировки", - отмечают родственники.

Через некоторое время родственники нашли скорую с необходимым оборудованием, однако в городе отказались принимать. Очередное прошение о переводе в Тернополь уже после официального диагноза COVID-19 также не было принято. По словам родственников, бригада врачей из Тернополя отметила, что ее болезнь может быть излечена на месте.

Одновременно, 25 марта состояние женщины, как отмечают родственники, улучшилось, она уже начала постепенно снимать маску и дышать самостоятельно, а также вставать с кровати и ходить.

Журналисты пытались дозвониться в местную больницу в городе Монастыриска, однако телефоны там не отвечают. В инфекционном отделении городской больницы скорой помощи Тернополя посоветовали за комментарием обратиться к главному врачу, который находился на совещании. В то же время врачи с самого города, которые уже знают об этой проблеме, отмечают, что важным является вопрос возможной транспортабельности пациента, и если существуют риски, что больного не смогут успешно перевезти из одной больницы в другую, то врачи почти никогда не дадут на это согласия, несмотря на просьбы родственников.

Кроме этого, сам новый председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш отметил, что больных с подозрением на заражение новым коронавирусом не будут везти в областной центр, а будут лечить в районных больницах.

Напомним, медицинским учреждениям Киева городская госаминистрация разослала приказ о об особых условиях лечения "особых пациентов". Причиной, вероятно, стало распространение в столице и всей стране смертельного коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", в Италии 34-летняя медсестра Даниэла Трецци совершила самоубийство после того, как получила положительный тест на коронавирус.

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