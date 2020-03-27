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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Угрожают избить: в сети поделились печальной историей про "карантин" для заробитчанина из Польши

пятница, 27 марта 2020, 16:59
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В сети рассказали возмутительную историю о реалиях карантина для украинцев, которые вернулись в Украину из-за границы.

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Об этом написала в Facebook Валентина Мураховская.

"Сегодня возникла такая ситуация: человек возвращается из Польши, отбыть карантин негде. У него большая семья. В 4-комнатной квартире живет сестра с мужем, мама, внучка, двое дочерей сестры", - пишет она.

По ее словам, до поездки на заработки мужчина снимал комнату в квартире, но хозяйка отказалась принимать его на карантин.

"Думал поехать в село под Винницей, но там уже ополчились, что как приедет его побьют в лучшем случае. Уже был прецедент на днях, жительницу того же села, которая вернулась из Италии, забросали камнями. На горячей линии Облгосадминистрации и Винницкого городского совета не знают, как помочь, как и на горячей линии Департамента здравоохранения Винницкого городского совета. А мне интересно, если человек все-таки вернется в семью и заразит близких. Кто тогда будет отвечать? Почему нет пункта изоляции для людей", - написала Мураховская.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, каким образом украинцев не будут пропускать на территорию Украины и имеют на это право пограничники.

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