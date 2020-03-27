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В Украине уже больше 200 зараженных: обновленная карта распространения коронавируса

пятница, 27 марта 2020, 11:42
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По состоянию на 11:00 27 марта в Украине зафиксировали 238 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщает "Апостроф", публикуя карту областей Украины, где зафиксировали случаи заболевания коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 82 новых случая. Всего на сегодня в стране 238 инфицированных. Больше всего людей заболели в Киеве - 55 человек, еще 32 в Киевской области. На втором месте Черновцы, там 45 заболевших.

Дальше идут Тернопольская и Ивано-Франковская области, там 24 и 23 случая соответственно.

Как сообщал "Апостроф", на Закарпатье зафиксировали первый случай коронавируса, заболела 68-летняя жительница города Мукачево.

Напомним, что в сети появилась карта, на которой отражены действующие ограничения, которые были приняты европейскими странами в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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