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Что происходит с гривной в выходные: курс валют в НБУ и частных банках

суббота, 28 марта 2020, 10:39
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Официальный курс гривны к доллару по состоянию на 28 марта продолжает оставаться выше отметки 28 гривен за доллар.

Национальный банк Украины установил котировку на уровне 28,1381 гривны за доллар.

Европейская валюта также подорожала, достигнув отметки 30,8633 гривны за евро.

В банках доллар тоже не опускается ниже отметки 28 гривен. Продают американскую валюту по 28,50 гривны, покупают — по 28 гривен. На черном рынке разница между покупкой и продажей меньше — 28,35 и 28,48 гривны соответственно.

Европейскую валюту в украинских банках продают по 31,50 гривны, а покупают по 30,45 гривны. На черном рынке похожий курс — 31,15 и 30,70 гривны сооттветственно.

Свежие котировки от украинских банков на утро 28 марта:

Как известно, курс доллара начал резкий рост несколько недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. Интересно, что еще в начале марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 гривны за доллар.

Подробнее о том, какой курс валюты стоит ждать к лету, читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.

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