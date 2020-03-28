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Осколки задели мозг: медики чудом спасли молодого бойца, раненого на Донбассе, фото

суббота, 28 марта 2020, 05:21
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В Днепре врачи спасли военнослужащего, который получил тяжелое ранение в голову, шансов выжить у него практически не было.

Об этом в Facebook написал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Он рассказал о пациенте, а также о том, что за ранение он получил в ходе боевого столкновения на Донбассе.

"Владислав, сержант, ему всего 26, родом из Ровенской области. Получил ранение возле поселка Новогродовка. Ранение, которое на 100% забирает жизнь. Большими осколками прошиты оба полушария головного мозга. Тяжёлая контузия", - уточнил он.

Он также уточнил, как именно врачи спасали защитника Украины, и рассказал, как его состояние сейчас.

"После сложной операции с двумя большими трепанациями с удалением мозгового детрита, осколка и костей черепа, Владислав остался жить. Сегодня встал и пошел. Врачи аплодируют. Выкурил первую сигарету после тяжелейшего ранения. Андрей Сирко, Игорь Кирпа, Ростислав Малый записывают свою работу в журнал великих достижений Мечникова. Ещё одна спасённая жизнь вошла в героическую историю этой войны", - написал главврач.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате обстрелов боевиков на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих из Днепропетровской области.

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