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Один в тяжелом состоянии: на Донбассе ранены несколько бойцов ВСУ

понедельник, 16 марта 2020, 00:15
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В воскресенье, 15 марта, в результате обстрелов боевиков на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook-странице.

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По данным волонтера Татьяны Губы, оба раненных бойца родом из Днепропетровской области.

"Один уже эвакуирован военным вертолетом в Харьков, состояние тяжелое, но уже в сознании, всю ночь военные врачи оперировали и спасали жизнь ... Еще одно наше Солнышко находится в мобильном госпитале, эвакуация не требуется, в сознании", - рассказала о состоянии раненых она.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Винницей попрощались с погибшим на Донбассе разведчиком Андреем Ведешиным.

Также несмотря на пандемию коронавируса, боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе.

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