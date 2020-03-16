Один в тяжелом состоянии: на Донбассе ранены несколько бойцов ВСУ

В воскресенье, 15 марта, в результате обстрелов боевиков на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook-странице.

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По данным волонтера Татьяны Губы, оба раненных бойца родом из Днепропетровской области.

"Один уже эвакуирован военным вертолетом в Харьков, состояние тяжелое, но уже в сознании, всю ночь военные врачи оперировали и спасали жизнь ... Еще одно наше Солнышко находится в мобильном госпитале, эвакуация не требуется, в сознании", - рассказала о состоянии раненых она.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Винницей попрощались с погибшим на Донбассе разведчиком Андреем Ведешиным.

Также несмотря на пандемию коронавируса, боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе.