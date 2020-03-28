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Сколько украинцы будут отдыхать на Пасху: календарь выходных

суббота, 28 марта 2020, 09:20
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В апреле украинцы получат продолжительные выходные по случаю Пасхи.

В этом месяце будет всего 9 выходных.

Общее количество календарных дней в месяце - 30, а рабочих дней будет всего 21. Затяжной уикенд традиционно получат для празднования Пасхи, которую в этом году отмечают в воскресенье, 19 апреля. По традиции следующий день, 20 апреля, будет нерабочим днем. Следовательно, украинцы будут иметь три выходных - 18, 19, 20 апреля.

Календарь выходных на апрель 2020:

Напомним, как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан придерживаться карантинных мер и отпраздновать Пасху дома. Глава государства просит украинцев не идти на праздник в церковь и не собираться компаниями для празднования.

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