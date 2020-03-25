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Пасха в условиях карантина: Зеленский готовит "сюрпризы" для украинцев

среда, 25 марта 2020, 20:12
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Президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан придерживаться карантинных мер и отпраздновать Пасху дома.

Об этом пишут на сайте гаранта.

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В целях безопасности в условиях распространения коронавируса COVID-19 глава государства просит украинцев не идти на праздник в церковь и не собираться компаниями для празднования.

"Руководители церквей понимают, что богослужения можно проводит онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", - отметил Зеленский.

На совещании была рассмотрена возможность размещения патрулей около храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводит беседы с прихожанами и разъяснить, что собираться толпами опасно - не только для них самих, но и для здоровья окружающих.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовым и скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, а не собираясь толпами в церквях", - сказал гарант.

Как сообщал "Апостроф", режим чрезвычайной ситуации, который ввели в Украине, существенно отличается от чрезвычайного положения.

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