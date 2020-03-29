Нардеп из "Слуги народа" выдвинул против Ермака серьезные обвинения: подробности скандала и видео

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил брата руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в том, что он якобы "торгует" государственными должностями.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Нардеп опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата руководителя ОП - Дениса Ермака - обсуждает с неизвестными лицами назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныци".

"Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве", – написал Лерос.

На обвинения отреагировал сам Ермак. Он отрицает, что его брат может быть причастен к незаконной деятельности, а также заявил, что обратится к правоохранителям из-за распространения видео с его братом.

"Сегодня мною будут поданы заявления в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с моим братом Денисом Ермаком. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в Лероса", - написал он.

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