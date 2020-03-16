Бунт у "слуг народа": когда Зеленский отправит Раду на досрочные выборы

Конфликт в президентской партии, вызванный недавними переговорами в Минске, которые сопровождались подписанием тайных протоколов, может стать началом конца монобольшинства в Верховной Раде. О ситуации с расколом в "Слуге народа", а также о возможном проведении внеочередных парламентских выборов уже в этом году, - в материале "Апостроф".

Бесстрашный депутатский корпус

То, о чем достаточно давно говорили в кулуарах Верховной Раде – серьезные внутренние противоречия внутри фракции "Слуга народа", которые рискуют в ближайшем будущем привести к расколу в президентской политсиле – все-таки произошло. Справедливости ради, стоит отметить, что все к этому шло. Еще в октябре прошлого года стало понятно, что фронда в СН со временем будет активизироваться, когда часть фракции взбунтовалась против ограничения прав народных депутатов. Речь идет о законопроекте, который предоставлял правоохранительным органам право негласных следственных действий в отношении парламентариев. Тогда этот конфликт на Банковой аккуратно потушили, аккуратно поставив на паузу данный проект закона. Дальше – больше: пропрезидентская фракция начала периодически проваливать голосование за правительственные или президентские законопроекты. Конфликт между разными группами народных депутатов внутри СН начал выходить в публичную плоскость.

Президент Владимир Зеленский даже пообещал распустить Верховную Раду, если конфликты не утихнут.

"Они победили благодаря мне, благодаря поддержке общества моей фамилии, и благодаря тому, что многие из них что-то значат в своих регионах, многие из них профессионалы. Я не хочу сейчас ломать эту партию. Но если они будут продолжать есть друг друга, я их распущу через год", - заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона осенью 2019 года.

Но эти страшилки, похоже, не особо пугают депутатский корпус. В результате на прошлой пленарной неделе стало понятно, что часть фракции постепенно уходит из-под контроля после голосования за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Фракция СН дала только 179 голосов при 248 возможных. Недостающие голоса пришлось искать у "Оппозиционной платформы - За життя", депутатских групп и внефракционных нардепов. Правда, в СН пытались оправдаться тем, что это было свободное голосование. На самом деле, по информации "Апострофа", Офис тогда делал все, чтобы "переубедить" депутатов. Однако почти 70 "слуг" отказались голосовать за отставку Рябошапки. Многие попросту вышли из зала…

Следующий случай сопротивления во фракции впервые перешел в публичную плоскость. В пятницу, 13 марта в сеть попала копия документа, подписанного двумя днями ранее главой Офиса президента Андреем Ермаком в Минске. Эксперты отмечали, что документ, который указывает на создание нового консультативного органа, фактически фиксирует субъектность "Л/ДНР". При этом Российская Федерация в данном случае получает статус гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Здесь важно уточнить, что документ был припрятан Офисом президента и представителями Трехсторонней переговорной группы от общественности. Позже Ермак, оправдываясь, заявил, что совместное подписание украинской стороной данного документа вместе с представителями "Л/ДНР" не будет иметь никаких последствий.

Андрей ЕрмакФото: Апостроф / Дмитро Олійник

Слова главы Офиса президента многим показались неубедительными. Причем, не только тем, кто представляет оппозицию. В пятницу, ближе к вечеру, на Facebook-страницах ряда представителей президентской фракции появился текст обращения к президенту Зеленскому с призывом не допустить создание общего органа с представителями временно оккупированных территорий.

Позже, очевидно для удобства, на одном из сервисов "облачного" хранения информации был создан файл, куда поместили текст заявления и список народных депутатов, разместивших его на своих страницах. Среди них стоит выделить группу киевских мажоритарщиков – Дмитрия Гурина и Анны Бондарь, ориентированных на скандального застройщика Андрея Ваврыша, который в свою очередь, близок к экс-главе Офиса президента Андрею Богдану. Кстати, сам Богдан – известный любитель подшутить над своими политическими оппонентами (а после увольнения с поста главы Офиса президента любви к Зеленскому у Богдана явно поубавилось) – в пятницу с утра опубликовал у себя на Facebook пост с единственным словом "Веселуха". Что хотел сказать этим экс-руководитель Офиса президента, можно только догадываться…

Также некоторые эксперты видят в группе подписантов оппозиционного заявления людей, связанных с бизнесменом Виктором Пинчуком, а также Игорем Коломойским. В последнем случае речь идет о представителях "1+1", народных депутатах Александре Ткаченко и Ольге Василевской-Смаглюк. Последняя, правда, позднее удалила пост. Тем не менее, по состоянию на вечер 15 марта заявление перепостили 53 члена фракции СН, еще семь депутатов удалили свои посты. А некоторые – даже собственные страницы в Facebook. Видимо, с перепугу…

Как рассказывал "Апострофу" народный депутат Никита Потураев, который одним из первых разместил у себя текст заявления, в пятницу в Офисе президента проходили консультации по поводу документа, подписанного Ермаком. Однако больше подробностей узнать не удалось – и Потураев, и другие его коллеги, выступившие против политики партии, на телефонные звонки не отвечали. Однако семь отозванных заявлений указывает на то, что консультации выдались жесткими. Непублично подтверждают это и собеседники "Апострофа" в Офисе президента.

"Руководство Офиса – в шоковом состоянии и мечет молнии. И готовятся перейти в контр-наступление" - рассказали нам в пятницу источники на Банковой.

Обмен заявлениями

И вправду, уже в пятницу, не откладывая эту историю в дальний ящик, в Офисе президента принялись активно "тушить" данный крайне неприятный скандал. Народный депутат Евгения Кравчук, главный коммуникатор СН с прессой, разместила пост, в котором уверяла, что, дескать, ничего серьезного не случилось, а депутаты просто выразили опасения общества.

На следующий день последовало еще одно заявление от группы народных депутатов-переселенцев из Донбасса в пользу Ермака. Текст разместили Владимир Воронов, Руслан Горбенко, Алексей Кузнецов и Максим Ткаченко – уроженцы Донбасса. "Для процесса миротворчества всегда должен быть диалог, и вести диалог должны люди, понимающие друг друга. А желание всех и вся сесть за стол переговоров и советовать "на ухо" даже подозрительно", - говорится в заявлении.

Напомним, Максим Ткаченко наряду с Сергеем Сивохо являются советниками секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Примечательно то, что Сергей Сивохо представлял свою платформу национального примирения и единства на следующий день после визита Ермака в Минск.

Сергей СивохоФото: УНИАН

А в субботу вечером появилось еще одно интересное заявление – противника политики Ермака, народного депутата Егора Чернева.

"Мы выступаем за единство фракции и не хотим выносить внутренние споры в целом. И не будем. Но деструктивная деятельность отдельных лиц без ответа не останется", - написал он в Facebook. Позже пост перепостил Потураев.

Таким образом, несмотря на утихший, на первый взгляд, скандал, можно говорить о том, что деструктивные процессы внутри фракции монобольшинства стали достоянием общества.

"Очевидно, что у нас отсутствует монобольшинство в классическом его понимание. Фракция собрана из разных групп — представители разных олигархов, отраслевые группы. Если вспомнить как собиралась "Слуга народа", то там был принцип – кандидата для каждого избирателя. Сейчас кого-то запугивают, покупают, уговаривают", - говорит "Апострофу" политолог Алексей Голобуцкий.

Задача на вчера

Позиция несогласных указывает на то, что внутри фракции большинства все-таки есть политики, которые готовы идти вразрез с политикой Банковой. Задача Офиса президента - если не остановить раскол, то, как минимум, не допустить его углубления. Какими методами это будут делать Ермак и компания, пока не ясно.

Стоит отметить, что глава президентской канцелярии за чуть больше месяца своей работы во главе Офиса своими действиями показал, что не умеет работать с парламентом. В отличие от своего предшественника Богдана, он сконцентрировал на себе международную деятельность и переговорный процесс по Донбассу. Впрочем, этим он занимался и ранее, на должности помощника президента. В то же время потенциальной фигуры на роль эффективного коммуникатора Банковой с пропрезидентской фракцией пока не наблюдается.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отмечает, что демарш внутри фракции указывает на глубокие расхождения, но считает, что полноценным расколом называть эти процессы пока не стоит.

"Формально депутаты выступили не против Зеленского, а против Ермака. Это первые проявления неповиновения, будем смотреть как будет дальше. Не исключено, что кризис внутри фракции может усилиться", -- сказал он "Апострофу".

Мнение экспертов относительно последствий данной истории расходятся. Некоторые считают, что "слуги" не созрели к полноценному расколу. Другие же отмечают, что в ближайшее время пропрезидентскую фракцию начнет так трусить, что это может привести к досрочным парламентским выборам – на Банковой попросту не смогут контролировать своих депутатов.

Согласно законодательству, провести внеочередные парламентские выборы Зеленский сможет не раньше лета, когда истекает год от предыдущих внеочередных. О своих намерениях глава государства уже заявлял. И сейчас четвертая часть его фракции оказалась фактически неподконтрольной. На фоне важных голосований за рынок земли, назначение недостающих министров в правительство или возможных экстренных решений, связанных с надвигающимся экономическим кризисом, получить неконтролированное большинство в собственной политсиле для президента – смерти подобно. Конечно, по ряду голосований всегда можно найти сателлитов среди внефракционных депутатов и депутатских групп, но на это уходит время и необходимость выделять дополнительные преференции.

Впрочем, политолог Петр Олещук считает, что внеочередные выборы на сегодняшний день могут быть только как фактор обсуждения. Вряд ли власть сейчас пойдет на этот шаг.

"Все помнят, что основа рейтинга "Слуги народа" – это личный рейтинг президента. Никто не гарантирует, что результат досрочных выборов будет лучше, чем сейчас. Да, удастся обновить депутатский корпус, но какой будет финальная конфигурация под куполом сейчас - сложно судить. Думаю, что ближайшие голосования в Раде укажут, как будет дальше развиваться ситуация", - говорит "Апострофу" Олещук.

Тем не менее, может возникнуть ситуация, когда Зеленский вынужден будет распускать парламент.

"Внеочередные выборы могут быть инициированы. Но мы вступаем в зону турбулентности, и внеочередные парламентские выборы - это последнее, что должно пугать. Экономический кризис, пандемия коронавируса, слабая украинская экономика, военные действия — это главные вызовы для власти на данный момент", - считает Алексей Голобуцкий.