Под Хмельницким с распространением коронавируса решили бороться гробом: фото необычной акции

В Староконстантинове Хмельницкой области по городу ездит необычный автомобиль и призывает соблюдать правила карантина.

Об этом сообщает одно из местных изданий.

По улицам Староконстантинова ездит грузовой автомобиль с открытым кузовом, который возит черный гроб и из громкоговорителя призывает к соблюдению правил карантина. Мол, вы нужны родным, а не ритуальным службам.

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