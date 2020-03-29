Коронавирус начал убивать с новой силой: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Пандемия коронавируса в мире ускоряется - число людей, инфицированных COVID-19, превысило 600 тыс. человек. Больше всего заболевших в США - свыше 124 тыс. Италия стала второй страной, обошедшей Китай по количеству заболевших коронавирусом, - там зарегистрировано более 92 тыс. случаев.

Тем временем город Ухань в Китае, где началась вспышка COVID-19, частично отменил карантин после более чем двухмесячной изоляции. Людям разрешено въезжать в город, но покидать его по-прежнему запрещается. Эти ограничения будут действовать еще две недели.

В Украине же депутаты Верховной Рады на внеочередном пленарном заседании хотят рассмотреть законопроект, который позволит украинским врачам в борьбе с коронавирусом использовать лекарства, не предназначенные для лечения гриппа. Это связано с ростом заболеваемости в стране. "Апостроф" следит за всем, что происходит в Украине и мире, в онлайн-трансляции.

10:37 В Испании остановлены все “необязательные” предприятия, Турции прекращено внутреннее железнодорожное сообщение, в США число смертей удвоилось за 2 дня, а в Индии людей с коронавирусом изолируют в железнодорожных вагонах.

10:34 В Украине больше нет областей где не зафиксирован коронавирус. В Кировограде за последние сутки у четырех людей выявили коронавирус. 5,4 % заболевших - дети до 4 лет.

10:30 Данные по количеству смертей в разных странах за сутки.

10:22 В Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19!!!

Статистика по областям:

Винницкая - 22 случая;

Волынская - 2 случая;

Днепропетровская - 6 случаев;

Донецкая - 2 случая;

Житомирская - 5 (1 летальный) случаи;

Закарпатская - 1 случай;

Запорожская - 11 случаев;

Ивано-Франковская - 41 (3 летальных) случаев;

г. Киев - 82 случая;

Киевская обл. - 45 случай

Кировоградская обл. - 4;

Львовская обл. - 5 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 8 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных)

Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 1 случай;

Черкасская обл. - 46 случаев;

Черновицкая обл. - 59 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 1 случай.

10:12 Вторая страна после Китая зафиксировала ослабление коронавируса. Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что в стране есть первые признаки снижения темпов роста числа зараженных COVID-19.

Так, фиксировался темп роста инфицированных около 25-30%, а за последние сутки темпы роста снизились до 13-15%. Всего на территории Австралии было выявлено почти 4 тысячи случаев заражения коронавирусом. 14 человек умерли.

10:06 Президент США Дональд Трамп передумал вводить жесткий карантин в Нью-Йорке.

"По рекомендации рабочей группы Белого дома по коронавирусу и после консультаций с губернатором штата Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, мы выдадим рекомендации по путешествиям. Карантин не нужен", - заявил президент.

В Нью-Йорке уже более 52 000 инфицированных.

10:00 Более 170 украинцев находятся на карантине в 15 странах мира: Польша - 107, Бразилия - 16, Италия - 10, Вьетнам - 9, Румыния - 5, ОАЭ - 3, Нигерия - 2, по одному в Австралии, Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Молдове, Нидерландах и России.

09:52 В Умани коронавирусом заболел 6-месячный младенец, сообщил городской голова Александр Цебрий. По его словам, еще у 3 жителей города подтвержден диагноз COVID-19.

09:40 Появились детали о новых случаях коронавируса в Одессе.

Женщина 1988 года рождения недавно вернулась из Турции. Сегодня больная остается на лечении в Городской клинической инфекционной больнице. Получает симптоматическое лечение, состояние здоровья удовлетворительное.

Женщина 1952 года за пределы Одессы не выезжала. У нее диагностированы двустороннюю пневмонию. При госпитализации состояние больной было тяжелым. Ее перевели в отделение реанимации.

09:35 Австралийские ученые, сотрудничающие с Минобороны, на фоне распространения CoViD-19 решили массово внедрить технологию, позволяющую на расстоянии измерять температуру, определять кашель, а также фиксировать пульс и кровяное давление.

Систему планируют устанавливать в уличные камеры и дроны, чтобы таким образом контролировать распространение инфекции. Как выяснилось, у военных эта технология уже была разработана, но ввести ее в массовое производство решили только сейчас.

09:30 В США от коронавируса умер первый младенец. Ребенку из Чикаго не было еще года.

09:25 Два новых случая коронавируса зафиксированы в Одессе.

09:14 Власти Панамы заявили, что разрешат круизному лайнеру Zaandam, на которому есть больные коронавирусом, пересечь Панамский канал, но ни пассажиры, ни члены экипажа не смогут сойти на берег.

По меньшей мере 4 пассажира погибли на борту, у двоих подтверждено заражение SARS-CoV-2. Еще у 130 пассажиров наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.

09:03 Министерство здравоохранения Нидерландов забраковало почти половину медицинских масок, импортированных из Китая и отказалось от использования поставленной китайцами продукции.

Оказалось, что из 1,3 млн поставленных китайским производителем масок FFP2 600 тысяч не соответствуют предъявленному стандарту качества KN95. Они плохо прилегают к лицу или имеют дефектные мембраны и фильтры. В итоге ни о какой безопасности не может быть и речи.

08:57 Херсонские СМИ сообщили о первой смерти в области пациента якобы от коронавируса.

08:41 В Хмельницкой области зафиксирован еще один случай коронавируса.

08:35 В Италии врачам удалось излечить украинку Павлину Шимбир, которой уже не давали шансов на жизнь, от коронавируса при помощи уникальной методики. Однако один из профессоров решил применить метод, похожий на лечение ревматизма, и это дало результат.

08:26 В Херсонской области зафиксирована смерть пациента с коронавирусом.

08:24 За сутки в мире подтвердили 70 тысяч новых случаев COVID-19.

08:21 Самолет МАУ с украинцами в субботу вечером вылетел из Нью-Йорка в Киев, заявил посол Украины в США Владимир Ельченко. На борту 359 пассажиров, все они обеспечены защитными масками.

08:17 На центральный железнодорожный вокзал Киева прибыл поезд с эвакуированными из Москвы (Россия) украинцами. По предварительным данным, прибыли около 700 человек.

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Сейчас их проверяют внутри вагонов на наличие температуры. Потом пассажиры, у которых не будет обнаружено симптомов, смогут покинуть поезд и вокзал.

08:05 Пациенты Александровской клинической больницы города Киева, которые заболели коронавирусом и проходят лечение в медучреждении, все стабильны, кроме одного.

"Молодой мужчина с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией вчера был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что, понятным языком, можно назвать "искусственные легкие". Сейчас мы боремся за жизнь этого пациента", - рассказала главный врач Людмила Антоненко.

07:56 Заражение коронавирусом подтвердилось у депутата в Запорожье. Заболел представитель Запорожского облсовета, бизнесмен и бывший замглавы Запорожской ОГА Геннадий Фукс. Сейчас 57-летний пациент проходит курс лечения в областной инфекционной больнице.

07:45 Коронавирус COVID-19 выявили у главного врача Луцкой городской клинической больницы Ларисы Духневич. Тогда же ей сделали экспресс-тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

07:28 В Лондонском выставочном центре ExCel на востоке британской столицы планируют открыть крупный госпиталь, в котором могут провести карантин не менее 4 тыс. пациентов с COVID-19.

07:24 В медицинских учреждениях, где оказывают медицинскую помощь при COVID-19, будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских, заявили в Минздраве.

07:10 Из порта Норфолк в американском штате Вирджиния состоялась церемонии отправки плавучего госпиталя в гавань Нью-Йорка, где он будет помогать больницам, переполненным пациентами с COVID-19.

06:58 Город Каменка Черкасской области с воскресенья, 29 марта, будет заблокирован из-за массового заражения новым коронавирусом COVID-19 - в районе выявили более 17 случаев заболевания. В городе уже закрыты рынки, кроме магазинов и аптек ничего не работает.

06:55 Жена премьера Канады Софи Грегуар-Трюдо излечилась от коронавируса. По совету врачей Джастин Трюдо продолжит оставаться в режиме самоизоляции.

"Я себя чувствую намного лучше и получила заверение от моего лечащего врача и Минздрава Оттавы, что опасность уже миновала", - заявила она.

06:50 В Нью-Йорка из-за коронавируса переносят президентские праймериз с 28 апреля на 23 июня.

06:44 ВАЖНО!!! Штраф за шашлыки/пикники во время карантина составляет от 17 до 34 тыс. грн. За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях.

06:35 Гроб и громкоговоритель. В Хмельницкой области оригинально убеждают людей сидеть дома.

06:27 В Ватикане шесть человек инфицированы COVID-19, среди них - сотрудник Госсекретариата, проживавший в "Доме святой Марфы". Он помещен в римскую больницу, его состояние опасений не вызывает.

06:14 Так выглядит гостиница в Пекине для гостей, отбывающих карантин. Любой каприз за деньги.

06:00 По состоянию на это время общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 30 822 человека.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии – 10 023 человека и в Испании – 5 982. В Китае – 3 177 человека за все время эпидемии. Всего в мире 663 828 инфицированных, выздоровел 139 451 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (124 377), Италия (92 472), Испания (73 235), Германия (57 695), Франция (38 105) и Иран (35 408).