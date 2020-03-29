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Уже сделали интересный "намек": опубликовано фото больницы для зараженных коронавирусом в Виннице

воскресенье, 29 марта 2020, 14:35
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В сети появилось возмутительное фото из Винницкой инфекционной больницы, куда госпитализируют больных коронавирусом.

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Об этом сообщает в Telegram экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Винницкая инфекционная больница. В нее госпитализировали молодого человека (рюкзак стоит) с подозрением на короновирус и сказали что это все, что предоставляет больница, а остальное - каждый сам", - написал Мосийчук.

На фото видно в каком состоянии палата: облупленные стены, старенькая мебель, а на кровати даже матраса нет, лишь одни пружины.

Отметим, что по состоянию на воскресенье, 29 марта, в Виннице и Винницкой области зафиксировали 22 случая коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев.

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