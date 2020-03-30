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Соберутся два раза: выяснилась важная деталь внеочередного заседания Рады

понедельник, 30 марта 2020, 13:53
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В понедельник, 30 марта, состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят законопроект № 3254 "О внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год по обеспечению непрерывного питания для военнослужащих".

Об этом сообщает телеканал "Рада".

Такое решение поддержали все главы фракции и депутатских групп во время согласительного совета.

Спикер парламента Дмитрий Разумков пояснил, что второе внеочередное заседание пройдет сразу после первого, которое намечено на 14:00.

Во время брифинга по итогам согласительного совета Разумков отметил, что президент Владимир Зеленский официально не обращался в аппарат парламента с просьбой вынести на рассмотрение законопроекты о рынке земли и банках. При этом в воскресенье Зеленский в видеообращении призвал депутатов принять эти два законопроекта для получения кредита МВФ.

Отметим, что все участники согласительного совета были в медицинских масках.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали заявления об отставке.

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