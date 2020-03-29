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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Два важнейших министра подали в отставку в разгар эпидемии коронавируса

воскресенье, 29 марта 2020, 21:32
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Фото: Илья Емец, Facebook

Народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали заявления об отставке.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам. на встрече руководителей Верховной Рады уже прошла встреча с новыми кандидатами на должности министров.

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар короновируса. На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - сообщила Геращенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Минздрава Илья Емец заявлял о том, что уйдет в отставку, и призывал Верховную Раду ввести в Украине чрезвычайное положение.

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