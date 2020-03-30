Теплый Алексей: история праздника и главные запреты

В понедельник, 30 марта, православные христиане в Украине отмечают день святого Алексея, человека божьего.

Этот праздник в народе называют "теплым Алексеем", поскольку в этот день обычно уже устанавливается теплая весенняя погода.

В день Теплого Алексея по традиции собирают березовый сок, который, как полагают, именно в этот день обладает особой силой и энергией. Кроме того, женщины умывались талой водой, считая, что она подарит им красу и молодость.

Можно собирать и березовые почки — их используют для приготовления лечебного чая, а также целебных настоек. Раньше в этот день женщины собирали талую воду и умывались ею, наделяя ее магическими свойствам- дарить красоту и молодость. В этой воде мыли голову, стирали. А вечером семья собиралась за ужином и провожала зиму. Хозяйки окунали в водоемах пряжу, чтобы она была крепкой.

Святой Алексей, которого почитают в этот день, жил в Риме в IV веке в знатной семье, однако отказался от достатка и стал аскетом в городе Эдессе в Малой Азии. Остаток жизни он провел в молитвах и смирении, заслужив прозвище "человека божьего".

По традиции, верующие люди обращаются к святому Алексею с пожеланиями о хорошей теплой погоде и добром урожае. Раньше в этот день незамужние девушки дарили нищим рубашки, чтобы к ним скоро заглянули в гости сваты. Было распространено гадание с вербовым прутиком, которым надо было коснуться понравившегося парня.

Среди главных запретов в этот день — не давать взаймы хлеб и деньги, особенно, если в доме есть грудной ребенок. Поверье говорит, что с этим можно отдать счастливую судьбу малыша.

Работать в день Алексея было не принято, можно было только готовить инвентарь к полевым работам. В этот день не отправлялись в долгие поездки, особенно если Теплый Алексей выпадал в понедельник - это считалось чрезвычайно плохой приметой.

А вот услышать, как на Теплого Алексея поет овсянка считалось большим везением - весь год будешь веселым!

Как ранее сообщал "Апостроф", 1 марта в Украине отмечали Прощеное воскресение - день, когда надо просить прощения за все нанесенные обиды.