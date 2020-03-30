В Португалии после "беспредела" в аэропорту загадочно умер украинец: детали трагедии

В начале марта в городе Лиссабон, в Португалии, погиб украинец, у него начался приступ эпилепсии после нападения со стороны работников аэропорта.

Об этом рассказал на странице в Facebook глава диаспоры украинцев в Португалии Павел Садоха, также информацию опубликовали местные СМИ.

Гражданин Украины приехал в Португалию в поисках работы, но во въезде ему отказали, при этом не указали причин. Мужчина потребовал разъяснений, но на него надели наручники, и применили против него силу. После этого отвели его в отдельную комнату, но у него там начался приступ эпилепсии и он скончался.

"Выражаем соболезнования семье погибшего и осуждаем преступные действия сотрудников службы миграции", – написал глава диапоры.

По его словам, работникам аэропорта грозит до 25 лет лишения свободы за умышленное убийство. Также он уточнил, что в данный момент члены диаспоры пытаются уладить вопрос с возвращением тела украинца домой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото из Португалии, где был введен карантин из-за пандемии коронавируса. На снимках видно, как люди заполнили местный пляж, не соблюдая при этом социальную дистанцию.