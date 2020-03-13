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"Аншлаг", но не в магазинах: появились неожиданные фото карантина из-за коронавируса в Португалии

пятница, 13 марта 2020, 02:05
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В разных странах мира по-своему реагируют на введение карантина из-за распространения смертельного коронавируса. Если в Украине люди поддаются панике и активно скупают продукты в супермаркетах, то, к примеру, в Португалии люди не боятся посещать переполненные пляжи.

Соответствующие фотографии опубликовали в сети. На них запечатлена ситуация на португальском курорте Каркавелуш, где в начале весны на пляже просто нет свободного места.

Интересно, что по решению руководства страны все учебные заведения Португалии закрыты на карантин до конца месяца. Власти пытаются такими методами предотвратить сбор большего числа людей в одном месте.

По состоянию на утро четверга, 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, от осложнений вируса скончались уже более 4900 пациентов.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.

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