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Боевики нанесли ракетный удар по машине с бойцами ВСУ: первые подробности

вторник, 31 марта 2020, 19:01
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Во вторник, 31 марта, на Донбассе в результате обстрела боевиков два военнослужащего ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, согласно сообщению, боевики обстреляли украинских военных, после чего два защитника Украины получили ранения. Они были доставлены в больницы, им предоставлена медицинская помощь.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - заявили в ООС.

Журналист Юрий Бутусов уточнил у себя в Facebook, что боевики нанесли ракетный удар по грузовой машине ВСУ неподалеку от поселка Новотошковское.

Волонтер Анастасия Соколова также рассказала об еще одном раненном военном, по ее словам он подорвался на противопехотной мине и находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото младшего сержанта Вооруженных сил УкраиныВладимира Мовчанюка, который погиб на Донбассе от пули снайпера боевиков.

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