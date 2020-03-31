Появилось фото молодого бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера на Донбассе

В сети опубликовали фото младшего сержанта Вооруженных сил Украины Владимира Мовчанюка, который погиб на Донбассе от пули снайпера в понедельник, 30 марта.

"Вечная слава героям, имена которых вошли в историю Украины навеки", - подписан траурный снимок.

В рядах ВСУ Владимир Мовчанюк отслужил по контракту почти пять лет, начав службу в мае 2015 года. Военному исполнилось 36 лет, он не был женат и до войны проживал в селе Андрушевка Погребищенского района (Винницкая область).

Похоронят Владимира Мовчанюка в родном селе, дата похорон пока неизвестна.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 30 марта, боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.