Спасительный спирт: украинский академик отличился "рецептом" лечения коронавируса, документ

Кабинету министров Украины предложили ввести в качестве профилактического и лечебного средства от коронавируса COVID-19 спиртовую настойку под названием "Протефлазид".

Об этом сообщается в письме президента Академии медицинских наук Виталия Цимбалюка в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает "Лига. НЕТ".

Ученый уточнил, что препарат напрямую действует на РНК- и ДНК-содержащие вирусы.

"Лекарственное средство зарегистрировано в Украине под торговым названием "Протефлазид" (для детей – "Флавовир") и рекомендовано МОЗ с 2001 года для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций", - говорится в письме.

Цимбалюк отметил, что компьютерное моделирование показало эффективность препарата против коронавируса COVID-19. Он призвал немедленно начать использовать этот препарат в лечении всех больных, которые находятся на стационарном лечении в Украине.

В то же время биофизик, сотрудник НАН Украины Семен Есилевский указал, что спиртовая настойка из двух трав не может быть эффективной против такого сложного вируса.

"В мире нет ни одного противовирусного препарата в виде травяной настойки с доказанной эффективностью", - уточнил ученый.

Также с доводами о низкой эффективности препарата согласился известный блогер MedGoblin, который занимается медицинскими мифами.

В то же время заместитель директора компании-производителя препарата "Экофарм" Александр Гриневич в комментарии журналистам заявил, что настойка может быть эффективна при коронавирусной инфекции. Также он пообещал передать препарат для тестирования бесплатно.

"Мы не утверждаем, а говорим о том, что он может быть активен при COVID-19", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Верховной Раде разрешили использовать для лечения от коронавируса COVID-19 незарегистрированные в Украине лекарственные препараты, но только те, которые рекомендованы США, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.