Спасительный спирт: украинский академик отличился "рецептом" лечения коронавируса, документ

Кабинету министров Украины предложили ввести в качестве профилактического и лечебного средства от коронавируса COVID-19 спиртовую настойку под названием "Протефлазид".
Об этом сообщается в письме президента Академии медицинских наук Виталия Цимбалюка в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает "Лига. НЕТ".
Ученый уточнил, что препарат напрямую действует на РНК- и ДНК-содержащие вирусы.
"Лекарственное средство зарегистрировано в Украине под торговым названием "Протефлазид" (для детей – "Флавовир") и рекомендовано МОЗ с 2001 года для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций", - говорится в письме.
Цимбалюк отметил, что компьютерное моделирование показало эффективность препарата против коронавируса COVID-19. Он призвал немедленно начать использовать этот препарат в лечении всех больных, которые находятся на стационарном лечении в Украине.
В то же время биофизик, сотрудник НАН Украины Семен Есилевский указал, что спиртовая настойка из двух трав не может быть эффективной против такого сложного вируса.
"В мире нет ни одного противовирусного препарата в виде травяной настойки с доказанной эффективностью", - уточнил ученый.
Также с доводами о низкой эффективности препарата согласился известный блогер MedGoblin, который занимается медицинскими мифами.
В то же время заместитель директора компании-производителя препарата "Экофарм" Александр Гриневич в комментарии журналистам заявил, что настойка может быть эффективна при коронавирусной инфекции. Также он пообещал передать препарат для тестирования бесплатно.
"Мы не утверждаем, а говорим о том, что он может быть активен при COVID-19", - заявил он.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Верховной Раде разрешили использовать для лечения от коронавируса COVID-19 незарегистрированные в Украине лекарственные препараты, но только те, которые рекомендованы США, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.