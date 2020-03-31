Коронавирус убил более 37 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Смертельный коронавирус из Китая не останавливается - число его жертв растет, хотя в некоторых странах и зафиксирован спад уровня распространения COVID-19 и смертности. Лекарств и вакцины от него пока нет, больных лечат только симптоматически.

В США считают, что нужно готовиться к худшему - коронавирус может вызвать новую волну эпидемии уже к осени 2020 года. К этому времени в стране планируют провести целый ряд тестирований новых лекарств.

В Украине для борьбы с COVID-19 разрешили использовать незарегистрированные лекарственные препараты, но только те, которые рекомендованы официальными органами США, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля. "Апостроф" следит за всем, что происходит в Украине и мире.

07:24 Во Франции заявили, что противомалярийный препарат хлорохин якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней. Пациенты с COVID-19, ставшие участниками испытаний и получавшие хлорохин, продемонстрировали быстрое и эффективное восстановление. Также у них резко сократилось количество времени, в течение которого они оставались заразными.

07:15 Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные правила социального дистанцирования из-за коронавируса могут быть ужесточены, а ограничения на поездки в Китай и Европу останутся в силе. Он также призвал американцев помочь в борьбе с коронавирусом с помощью жестких мер, которые будут действовать до конца апреля.

06:58 Первый заболевший коронавирусом народный депутат, член группы "Доверие" Сергей Шахов, пошел на поправку. Его диагноз подтвердился 18 марта, а 30 числа он выписался из больницы.

06:52 В Сентрал-парке Нью-Йорка развернули полевой госпиталь - строители начали ставить белые медицинские палатки на одной из лужаек парка на выходных. Нью-Йорк сейчас один из основных очагов эпидемии коронавирусной болезни в США.

06:40 Карантин. В парках Киева грязно, отдыхает много людей. Уток в водоемах нет.

06:24 Один из пассажиров рейса Доха-Киев, который отправился на обсервацию в отель "Казацкий", почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с повышенной температурой.

Известно, что это 30-летний мужчина из Киевской области. У него взяли анализы для проведения теста на COVID-19. Если будет положительный результат, проверят на коронавирус и всех контактных людей.

06:10 Третий тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус оказался отрицательным.

06:00 По состоянию на это время общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 37 686 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии – 11 591 человек и в Испании – 7 716. В Китае – 3 187 человек за все время эпидемии. Всего в мире 785 709 инфицированных, выздоровели 165 837 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (164 274), Италия (101 739), Испания (87 956), Германия (66 885), Франция (45 170) и Иран (41 495).