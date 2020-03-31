В Киеве возле поликлиники мужчина дал отпор банде грабителей: фото

Во вторник, 31 марта, в Киеве средь бела дня несколько человек напали на мужчину, пытаясь ограбить его.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Солом'янський район | Київ".

"Парни и девушки будьте аккуратны, среди белого дня сегодня гоп-стоп возле поликлиники куча народу, выхожу из машины на парковке смотрю в тел в какой кабинет мне идти - сзади - "извините можно у вас спросить" поворачиваюсь подача в голову", - рассказал мужчина, ставший жертвой нападения.

По его словам, отскочил он рефлекторно.

"Тип хватает тел в моих руках, за что получает подачу левой в морду, начинается потасовка, оборачиваюсь их трое, начинаю убегать и орать помогите, догоняют меня на клумбе пытаюсь отбиваться от всех останавливаются люди и пару машин что их и спугнуло..." – продолжает рассказ потерпевший.

Тут же он вызвал полицию.

"С экипажем едем по дворам находим одного из них 80% похож, забрали на допрос... все закончилось хорошо пару ссадин, болит рука, грязная одежда но то все мелочи", - добавляет автор.

Как сообщал "Апостроф", 23 января в Киеве злоумышленник в маске нанес парню три ножевых ранения. В кафе забежал неизвестный и напал на посетителя.

Также в Киеве вооруженная банда напала на журналистов.