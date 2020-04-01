Почему коронавирус из Китая очень заразен: ученые нашли ответ

Коронавирус Сovid-19 является чрезвычайно заразным и очень стремительно распространяется, это происходит из-за особой структуры белка, что формирует специфические "шипы" на его поверхности.

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Об этом сообщает Nature.

Команда ученых из Университета Миннесоты использовали рентгенологическую кристаллографию и создала 3D-модель того, как выглядит белок шипа, и как он связывается с клетками человека.

Это позволило им визуализировать, как мутации белка образуют разные складки и гребни, которые определяют, как вирус присоединяется к рецепторам в теле человека. Ученые пришли к выводу, что гребень нового коронавируса является более компактным, чем у его предшественника SARS. И именно это может быть одной из причин, почему болезнь так стремительно поражает людей.

"3D-структура показывает, что по сравнению с вирусом, который вызвал вспышку 2002-2003 годов, новый коронавирус разработал новые способы присоединения к рецепторам человека, что обеспечивают более “плотное” соединение. Это может быть тем, что помогает ему инфицировать человеческие клетки и распространяться среди людей”, - отметил исследователь биомедицины Фанг Ли.

Ученые изучили структуру подобных коронавирусов в летучих мышей и панголинов, которых часто обвиняют в появлении новой болезни. Ученые выяснили, что тип коронавируса, свойственный для летучих мышей, должен пройти целую серию мутаций, чтобы стать похожим на SARS-CoV-2.

В свою очередь один патоген, который поражает панголинов, был более похожим, что добавляет весомости гипотезе о том, что эти животные могли стать промежуточными переносчиками возбудителя.

Команда надеется, что новое моделирование поможет разработать лекарства или вакцины против вируса.

“Узнав, какие структурные особенности вирусных белков являются важнейшими для установления контакта с клетками человека, мы можем разработать препараты, что обнаруживают и блокируют их активность", - отметил Фанг Ли.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые и врачи из США выявили новый симптом коронавируса, который ранее не был известен.