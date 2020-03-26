Ученые назвали новый симптом коронавируса: на что обратить внимание

Западные специалисты смогли обнаружить еще один симптом коронавируса, о котором ранее наука не знала. Офтальмологи из США отмечают, что этим симптомом является покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением.

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"Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса, об этом говорит растущее число жалоб инфицированных пациентов на красноту, зуд, слезоточивость", - отмечают врачи.

Таким образом, американские офтальмологи в очередной раз смогли подтвердить свою же версию о том, что коронавирус может проникать в организм через глаза. В связи с этим медики рекомендовали защищать не только рот и нос, но и глаза.

"Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании", - говорят они.

Напомним, что около 30% случаев заражений коронавирусом проходит без каких-либо симптомов либо они появлялись позже.