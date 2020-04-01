С ранами от маски на лице: сеть поразило фото медсестры, "воюющей" с коронавирусом в Киеве

В сеть попало фото реанимационной медсестры со шрамами от долгого ношения медицинской маски на лице.

Снимок в Facebook опубликовал киевский медик Владимир Лиходиевский.

Он добавил, что медсестра вынуждена работать одна, так как в украинских больницах не хватает персонала.

"А это - шрамы от маски в моей реанимационной медсестры, которая работает сегодня одна. Работа в условиях ограниченных ресурсов. Но самый страшный дефицит у нас - это не дефицит масок, а дефицит персонала", - пишет Лиходиевский.

Пользователи оставили под фото более 1000 лайков и почти 250 комментариев. Люди благодарят медицинских работников за их труд в тяжелых условиях борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 и призывают всех соблюдать карантин, чтоб сократить нагрузку на медиков.

"Благодарю Вас за Ваш труд! Пусть Бог всегда оберегает Вас!", "Спасибо за самоотверженность несмотря ни на что!", "Люди пожалейте наших врачей. Без них пропадем. Украинцы сидите на карантине", "Спасибо, пусть Господь хранит!", "Спасибо вам. Плохо только то что вашу работу замечают только в такие моменты", "Склоняю голову!", - пишут комментаторы.

Как сообщал Апостроф, в Александровской больнице Киева врачи борются за жизнь пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии. Медики призывают украинцев оставаться дома, чтобы не допустить массового заражения коронавирусом.