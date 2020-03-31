Идет борьба за жизнь: появились тревожные данные о зараженных коронавирусом в Киеве, фото

В Александровской больнице в Киеве врачи борются за жизнь пациентов в тяжелом состоянии, которые заражены коронавирусом.

Об этом сообщает главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко на своей Facebook-странице.

Она отметила, что два пациента на ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация - метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности - "Апостроф") в крайне тяжелом состоянии.

"Одному из них именно сейчас проводится диализ. Два месяца назад мы боролись за жизнь больного, у которого были аналогичные осложнения на фоне диагностированного гриппа А. Он выжил и выздоровел. И это дает нам всем надежду!", - написала Антоненко.

По ее словам, даже ночью у врачей кипит работа. К спасению тяжелых больных приобщены не только инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, но и герои "невидимого фронта" - лаборанты, без которых невозможно ни диагностировать, ни правильно лечить ни одно заболевание.

В Александровской клинической больнице в инфекционных отделениях всего находится 60 больных, подтвержденных COVID-19 - 39, с подозрением - 21 с пневмонией - 37.

"Еще раз призываю! Не допустите развертывания трагических сценариев, не доводите до нашего с вами знакомства именно в эти страшные времена - оставайтесь дома!", - призвала врач придерживаться карантина.