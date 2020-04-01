Украина направляет гумконвои в Россию для борьбы с коронавирусом: первые подробности

Украина направляет в Россию гуманитарные конвои братской помощи для борьбы с эпидемией коронавируса.

Соответствующее решение было принято на заседании СНБО.

Сообщается, что первым городом, куда Украина направит свой гуманитарный конвой, будет Москва. Второй гуманитарный конвой отправится в Санкт-Петербург, следующие города - Ростов, Екатеринбург, Казань и Владивосток.

Колонна уже начала формироваться на российско-украинской границе в Черниговской области. В состав каждого гуманитарного конвоя войдут 60 грузовиков "МАЗ-Богдан". Они перевезут в Москву комплекты китайских респираторов, масок и ватно-марлевых повязок, сшитых волонтерами. Кроме того, фирма GLOVO вложит в каждый грузовик по сто продуктовых наборов из киевских ресторанов быстрого питания.

СНБО также объявило конкурс на производство дезинфектора своими руками из спирта, воды и глицерина. Наиболее качественные дезинфекторы также будут направлены в Россию.

Содержимое посылок будет варьироваться, в зависимости от региона-получателя. Например, Екатеринбург, учитывая холодный уральский климат, получит пищевые наборы из сала, соленых огурцов и украинской водки, из расчета один набор на 10 тысяч здорового населения.

Планируется, что украинская сторона будет направлять в Россию по одному гуманитарному конвою в неделю.