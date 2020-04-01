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Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Коронавирус убил свыше 42 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Опасную болезнь подхватили более 858 тыс. человек.

Ирина Колесник среда, 1 апреля 2020, 08:00
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Опасную болезнь подхватили более 858 тыс. человек. Фото: Facebook

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия смертельного коронавируса приблизилась к своему пику в Европе и ситуация начала стабилизироваться. Наиболее инфицированные регионы сейчас - это Италия и Испания, но там заболеваемость и смертность понемногу начинают идти на спад благодаря жесткому карантину.

В США COVID-19 набирает обороты - в Белом доме считают, что даже если американцы будут соблюдать рекомендуемую самоизоляцию, от коронавируса могут умереть от 100 тыс. до 240 тыс. человек. В негативном сценарии число смертей может превысить 1,5 млн, в связи с чем президент страны Дональд Трамп выступил со срочным обращением к нации.

В Украине в связи с распространением коронавируса карантин могут продлить до второй половины мая, заявил министр МВД Арсен Аваков, но все же в стране разрешили работу продуктовых рынков при соблюдении санитарных условий. "Апостроф" следит за всем, что происходит в Украине и мире.

08:05 Правительство США практически исчерпало запас резервных средств индивидуальной защиты, которые могли бы быть использованы в борьбе с распространением нового типа коронавируса.

08:02 В ООН эпидемию коронавируса назвали худшим мировым кризисом со времен Второй мировой.

07:56 В Израиле из-за коронавируса запретили коллективную молитву и гостей на свадьбах. Исключением станет ежедневная трехкратная молитва у Стены плача с участием десяти человек, расстояние между которыми должно составлять два метра.

07:40 В Украине осталась единственная область, где не зарегистрировали коронавирус: все подозрения - отрицательные. Это Николаевская область.

07:24 "Укрзализныця" начинает перевозки медработников своими служебными поездами. Все расходы компания берет на себя. Для проезда нужно служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медучреждении. Обязательно нужно иметь маску или респиратор, перчатки.

07:10 Заболевшие коронавирусом теперь смогут ходить в аптеки и магазины. Такое решение принял Кабмин.

06:56 В Нью-Йорке возводят полевые госпитали, вчера в Гудзон зашел плавучий госпиталь ВМС США USS Comfort, его основная задача - разгрузить городские больницы, в Нью-Йорке зафиксировано 914 смертей в связи с коронавирусом COVID-19.

По состоянию на вторник карантинные меры ввели власти 32-х из 50 штатов. В США больше заражений коронавирусом, чем в любой другой стране мира - каждые 9 минут от коронавируса в США умирает один человек.

06:50 В Москве скончались еще пять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Их возраст - от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких.

06:44 ВАЖНО!! Как уберечься от коронавируса и как протекает болезнь.

06:28 Врач из Великобритании поделилась опытом борьбы с коронавирусом. 60-летняя Клэр Герада почувствовала, что заболела: она заметила у себя такие симптомы, как сухой кашель, усталость, боль в горле, дрожь, лихорадку.

"Я поняла, что это был коронавирус, так как никогда сильно не болела, к тому же сезон гриппа почти закончился. Я сделала тест и получила положительный результат на COVID-19", - рассказала она.

Врач назвала три простых средства, которые помогли выздороветь. Она посоветовала есть куриный суп, это блюдо медик назвала превосходным источником натурального пенициллина, - его употребление поддерживало в моменты слабости и возвращало ей аппетит. Также она принимала две таблетки парацетамола три раза в день и пила много домашнего лимонада.

06:25 Мужчина из Великобритании нашел способ незаметного передвижения во время карантина. Он просто решил маскироваться под дерево.

06:18 В Харькове самоизолированы 16 врачей, которые контактировали с заболевшим COVID-19.

06:15 В России ввели карантин из-за коронавируса - Санкт-Петербург теперь выглядит так.

06:00 По состоянию на это время общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 42 151 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 12 428 человек, в Испании - 8 464, США - 3 900 и Франции - 3 523. В Китае - 3 187 человек - показатель остается прежним. Всего в мире 858 785 инфицированных, выздоровели 178 119 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (189 035), Италия (105 792), Испания (95 923), Германия (71808), Франция (52 836) и Иран (44 605).

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