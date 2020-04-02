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Как выглядят пляжи Одессы во время карантина: опубликованы интересные фото

четверг, 02 апреля 2020, 10:52
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Фото: Facebook

В сети опубликовали свежие фотографии с одесских пляжей, на которых из-за карантина практически нет людей.

Снимки в социальной сети Facebook обнародовал Сергей Кравец.

Автор фотографий отмечает, что после введенного карантина людей на местных пляжах стало значительно меньше, хотя даже весной здесь часто можно было встретить туристов или местных жителей.

"На пляже действительно стало меньше людей. Несколько рыбаков, десяток фанатичных спортсменов и йогов и таких как я - приносящих корм, пляжным котикам. Они пока не научились ловить чаек. Приходится кормить", - отметил он.

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