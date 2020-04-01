Праздник в карантине: появилась мрачная карикатура на Пасху в Украине

В сети поделились печальной "картиной" празднования Пасхи в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Карикатуру опубликовал художник-иллюстратор Александр Грехов на своей Facebook-странице.

Он изобразил главную деталь светлого праздника - паску и крашанки. Однако художник нарисовал свой личный взгляд на мероприятие в условиях карантина. Тень от пасхальных лакомств отображает коронавирус COVID-19.

Отметим, что в апреле украинцы получат продолжительные выходные по случаю Пасхи. В этом месяце будет всего 9 выходных.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан придерживаться карантинных мер и отпраздновать Пасху дома. Глава государства просит украинцев не идти на праздник в церковь и не собираться компаниями для празднования.