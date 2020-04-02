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На Донбассе задержали опасного боевика из банды Мозгового: фото

четверг, 02 апреля 2020, 16:36
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Правоохранители задержали в Луганской области экс-участника незаконных вооруженных формирований, который служил, в частности, в так называемом батальоне "Призрак".

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Оперативники уголовного розыска совместно с СБУ задержали 43-летнего жителя Константиновки, Донецкой области, а также обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, который находился в Попаснянском районе Луганской области. Задержанный, как отмечается, в 2014 году был участником НВФ "Призрак", которым на тот момент руководил один из лидеров боевиков Алексей Мозговой.

В тайнике хранились автомат АК-74 калибра 5,45 мм и около 200 патронов к нему, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Решается вопрос об избрании бывшему боевику меры пресечения. Открыто уголовное производство по статье 260 УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали боевика так называемой ДНР Станислава Левашова по кличке "Егерь" - командира взвода НВФ.

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