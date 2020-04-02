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"Совок" в действии: врач описал печальные "приключения" украинца с коронавирусом

четверг, 02 апреля 2020, 23:37
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В городе Борисполь Киевской области пациенту с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 за один день дважды отказали в госпитализации, состояние мужчины ухудшается, однако он вынужден продолжать лечиться дома.

Об этом в Facebook сообщил главный врач Бориспольского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

"Как все же трудно, ломать "совок" в медицине, даже при пандемии коронавируса", - пишет он.

Медик рассказал, что ранее мать пациента с диагнозом Covid-19 госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу №3. Сам он находился дома, сначала у него проявились симптомы коронавируса, позже болезнь подтвердили лабораторно. Когда состояние пациента стало ухудшаться, врачи решили направить его на лечение в больницу.

В понедельник, 1 апреля, его попытались госпитализировать. Однако сначала ему отказали в Белоцерковской городской больнице №3 из-за киевской прописки, перенаправив его в столицу. После этого возникли проблемы с транспортировкой мужчины.

Когда их все же удалось решить, в Киевской городской клинической больнице №9, несмотря на предварительное согласие по телефону принять пациента, ему отказали в госпитализации из-за того, что у больного показатель кислорода в крови равен 98, а по приказу МОЗ госпитализировать надо тогда, когда этот показатель ниже 93.

"Пациент с подтвержденными COVID-19 снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу МОЗ Украины он подходил под клинические критерии госпитализации", - резюмировал Черенок.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине было зафиксировано 897 подтвержденных случаев заражения Covid-19. 22 человека умерли от коронавируса.

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