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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Почти 900 зараженных и новые смерти: свежие данные про коронавирус в Украине

четверг, 02 апреля 2020, 22:11
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По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине было зафиксировано 897 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

22 человека в Украине умерли от коронавируса, 19 – выздоровели, повторное лабораторное исследование не обнаружило у них вируса в организме.

Отметим, по утренним данным МОЗ от 2 апреля, общее число заболевших в Украине составляло 804 человек. Таким образом за день диагноз подтвердился еще у 93 человек. Количество смертей от коронавируса в стране утром составляло 20 человек.

Как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 2 апреля, количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 по всему миру достигло пугающей отметки в 1 миллион человек.

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