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Украинцы смогут наблюдать розовую Луну: названа дата

четверг, 02 апреля 2020, 05:05
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Фото: Facebook

Самое яркое суперлуние года - так называемую розовую Луну - украинцы смогут наблюдать в ночь с 7 на 8 апреля.

Самой низкой орбиты Луна достигнет вечером 7 апреля, а максимально яркой она будет в предрассветные часы 8 апреля.

Суперлунием в астрономии считается момент прохождения Луны в пределах 90% от перигея. В следующий раз Луну такой величины и яркости можно будет увидеть 27 апреля и 26 мая 2021 года.

Хотя характеристика "розовая" предполагает, что Луна будет иметь определенный цвет, это не так. "Розовой" она названа в честь цвета дикого земного флокса, одного из ранних весенних цветов.

Апрельское суперлуние пройдет в зoдиaкaльнoм coзвeздии Becы. Поэтому астрологи считают сутки во время полной Луны энергетически мощными.

Как сообщал "Апостроф", 9 февраля в ночном небе впервые в 2020 году можно было наблюдать суперлуние, которое также называют "снежной" Луной.

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