Во сколько обойдется лечение коронавируса в Украине: названа сумма

В Украине лечение пациента, больного COVID-19, обойдется в сумму в 5-10 тыс. гривен, хотя в Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает "Страна".

Те, кто уже столкнулся с вирусом или подозрением на него, рассказывают, что срабатывает такая же схема, как и с остальными болезнями - нужно вносить "благотворительный взнос", закупать за свои деньги списки лекарств и пр.

"Так и до платных подключений к ИВЛ дойдет. Если будут, как в Италии, выбирать кого подключать, то шансы есть не у тех, кто помоложе и имеет больше шансов выжить, а у тех, чьи родственники больше заплатят", — пытаются иронизировать украинцы в соцсетях.

Врачи говорят: на бесплатное лечение государство не выделило денег. В итоге, многим украинцам придется платить со своего кармана. Что может оказаться проблемой, если учесть, что людей массово отправили в отпуска за свой счет.

При этом стоимость лечения коронавируса — внушительная. Особенно, если болезнь протекает тяжело.

"Цифры могут быть разные — от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в сутки. Это тысячи, а то и десятки тысяч за весь курс лечения", - говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Например, в Ивано-Франковске подсчитали стоимость лечения, в современных реалиях.

"Мы в нашем заведении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного COVID-19, составляет от 5 тыс. до 10 тыс. гривен", - отметил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

Еще на этапе подготовки к вспышки коронавируса в Украине в Минздраве пообещали: его лечение для граждан будет бесплатным.

В случае с инфекционными болезнями, которые провоцируют эпидемии и являются социально опасными, это общепринятая тактика — лечить бесплатно. Финансовые возможности у всех граждан разные, но не оказывать медпомощи (или оказывать ее в неполном объеме) государство попросту не может, так как есть риски стремительного распространения болезни.

Бесплатное лечение от коронавируса получали также украинцы, застрявшие в других странах, в частности, в Польше и Италии.

Но, как оказалось, в Украине лечение от коронавируса все же во многих случаях стоит денег. Те, кто уже столкнулся с самой болезнью или подозрением на нее, жалуются, что им пришлось платить. Причем — немало.

В Украине за последнее время уже было несколько громких скандалов, связанных с "платным коронавирусом".

Например, пациент одесской инфекционки заявил, что ему выписали список дорогих лекарств, в итоге он потратил за два дня 25 тысяч гривен. Большую часть этой суммы "сьел" иммуномодулятор по 8 тысяч гривен за ампулу.

"Как раз держу в руках выкладку по коронавирусу от одной из столичных больниц. Тут примерно на тысячу гривен в день — лекарства, капельницы, трубки на случай подключения к ИВЛ. Если случай не тяжелый, трубки можно отминусовать, получится много дешевле. Но базово все равно гривен 600-700. Только капельниц тут гривен на 400, а без них явно не обойтись", - рассказал заместитель председателя правления Украинского медицинского общества Константин Надутый.

Если учесть, что коронавирус в условиях стационара лечится, в лучшем случае, 10 дней, а то и больше, придется заплатить, минимум, 6-7 тысяч гривен. Но может быть и существенно дороже.

Стоимость лечения коронавируса может варьироваться от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч гривен в сутки. Все зависит от тяжести болезни.

В "смету" входят антибиотики, препараты для интоксикации организма, симптоматического лечения, а также специальное оборудование, в частности, подключение к ИВЛ.

В более тяжелых случаях рекомендована экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Таких аппаратов в Украине, по словам замминистра здравоохранения Ляшко всего 15 штук. Сейчас к двум из них подключены тяжелые пациенты в Александровской больнице.

Расходные материалы для такого оборудования обходятся в 3-5 тысяч евро в сутки. Пока запас есть, то есть, для пациентов подключение бесплатное, — утверждают врачи. Но как будет дальше — неизвестно. С учетом, что на ЭКМО тяжелый пациент может быть и месяц, одних только расходников нужно на 90 тысяч евро.

Сергей Кравченко говорит, что финансирование инфекционок не улучшилось, несмотря на коронавирус.

"Государство фактически самоустранилось, поэтому платить придется пациентам", - отмечает он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по состоянию на вечер 1 апреля в Украине зафиксировано почти 800 случаев коронавирусной болезни.