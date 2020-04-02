Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Смертельный коронавирус из Китая убил только в Европе свыше 30 тыс. человек. Каждый третий случай кончины от COVID-19 приходится на Италию и Испанию.

В США считают, что борьба с коронавирусом затянется на два года - число зараженных вирусом в стране превысило 200 тыс. человек. Штат Нью-Йорк стал эпицентром вспышки COVID-19: число инфицированных там превышает 83 тыс. Ухудшает ситуацию и то, что каждый четвертый зараженный коронавирусом не имеет симптомов, а значит, распространяет опасную инфекцию незаметно.

В Украине приняли решение ужесточить карантинные меры для борьбы с коронавирусом - предусмотрены домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее. "Апостроф" следит за всем, что происходит в Украине и мире.

08:15 В Черновицкой области за сутки 31 марта - 1 апреля зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом, 10 из них - медики, заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Официально подтверждено еще 39 случаев коронавируса. Таким образом общее количество установленных инфицированных людей на территории Черновицкой области достигло цифры в 143 человек", - рассказал он.

08:00 В Черкасской области еще один инфицированный коронавирусом. Пациент из Смелы. Состояние самочувствие удовлетворительное, больного лечат амбулаторно под наблюдением семейного врача.

07:38 В Украине лечение пациента, больного COVID-19, обойдется в сумму в 5-10 тыс. грн, сообщил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

"Мы в нашем заведении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного COVID-19, составляет от 5 тыс. до 10 тыс. грн", - отметил он.

07:24 В Израиле коронавирусом заразился министр здравохранения Яаков Лицман. Тесты на коронавирус министра и его супруги дали положительный результат, они отправятся на карантин.

07:10 В США, где число инфицированных коронавирусом уже превысило 211 тысяч человек, от COVID-19 умер полуторамесячный младенец. Смерть была зафиксирована в штате Коннектикут. Малыш стал самой юной жертвой коронавируса в мире.

06:58 Американский киноактер, продюсер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал $1 млн на маски и защитное снаряжение для медицинских работников в Лос-Анджелесе, где активно распространяется COVID-19.

06:55 В разведке США заявили, что власти Китая скрыли реальную статистику заражения и летальных случаев нового коронавируса COVID-19 в стране.

06:50 Со 2 апреля Херсон закрыли на строгий карантин, окружив город блокпостами из-за первого обнаруженного случая коронавируса.

06:44 Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо (США) заявил, что избежать человечеству распространения таких болезней как коронавирус и хантавирус может только запрет на торговлю мясом диких животных.

75 процентов вирусных заболеваний человека связаны с животными. Речь идет, в частности, об инфекциях, вызываемых вирусами иммунодефицита человека, Эболы, птичьего и свиного гриппа, а также коронавируса SARS-CoV-2 и хантавируса.

06:40 Еще три пациента с коронавирусом скончались в Москве. Все трое были в возрасте от 63 до 72 лет, у всех были сопутствующие тяжелые заболевания.

06:32 В Донецкой области выявлен седьмой случай коронавируса: заразилась 67-летняя жительница Белозерского.

06:28 В сотрудника мэрии Одессы нашли COVID-19, он работал в департаменте обращений граждан. В связи с этим часть людей, работающих на Думской площади, отправляют на удаленку.

06:22 Смотрите, как коронавирус повлиял на воздушный трафик в Европе!

06:18 Исследовательское агентство Info Sapiens провело анализ рынка труда и рассказало, сколько украинцев осталось без работы и насколько уменьшился регулярный доход из-за карантина. 69% опрошенных указали, что карантин так или иначе повлиял на их семьи.

38% - отметили уменьшение регулярного дохода;

16% - полностью потеряли доход;

14% - остались без работы;

10% - терпят финансовые убытки.

45% утверждают, что им хватило денег только на март, 34% - на март и апрель. Только 16% смогут продержаться три и больше месяцев. На фоне этого, 77% украинцев будут пытаться экономить.

Больше всего украинцы боятся заразиться коронавирусом. Об этом рассказали 43% опрошенных. На втором месте - снижение дохода (34%). Страх не получить надлежащей медицинской помощи отметили 33%. Потерять доход бояться 29% респондентов. Не боятся никаких последствий эпидемии лишь 7% опрошенных.

06:15 На въезде в Киев на Олимпийского мишку одели маску.

06:00 По состоянию на это время общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 47 208 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 13 155 человек, в Испании - 9 387, США - 5 116 и Франции - 4 043. В Китае - 3 316 человек. Всего в мире 935 817 инфицированных, выздоровели 193 700 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (215 417), Италия (110 574), Испания (104 118), Германия (77 981), Франция (57 763) и Иран (47 593).