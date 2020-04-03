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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В Польше ожидают пик эпидемии коронавируса: как долго продлится карантин

пятница, 03 апреля 2020, 23:31
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Вице-министр здоровья Польши Вальдемар Краска сказал, что пик заболеваемости COVID-19 состоится в ближайшее время.

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Об этом сообщает Polskie Radio.

"Пик эпидемии еще, к сожалению, перед нами. Так все математические расчеты показывают, что это произойдет в ближайшую или еще на следующей неделе. Поэтому мы должны быть готовыми к новым случаям. К сожалению, в последующие дни их будет прибывать", - сказал он.

Вальдемар Краска считает, что в пик число заболеваний будет в несколько раз больше, чем сегодня. По его словам, речь идет о нескольких тысячах человек.

Вице-министр здоровья отметил значение значительного ограничения контактов для остановки эпидемии. Он отметил необходимость соблюдения этого также в Пасхальные праздники.

Ранее, Польша продлила запрет на въезд в страну иностранцев до 13 апреля, а также ввела требование для граждан, работающих за рубежом и часто пересекающих границу, обязательно проходить 14-дневный карантин после въезда в страну.

Однако, из-за ожидаемого увеличения количества больных, власти Польши могут принять решение об усилении карантинных мероприятий и продлить запрет на въезд иностранцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали историю о реалиях карантина для украинцев, которые вернулись в Украину из Польши. Так, по словам свидетельницы событий, до поездки на заработки мужчина снял комнату в квартире, но хозяйка отказалась принимать его после возвращения из этой страны на карантин, в результате чего тот фактически оказался бездомным.

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