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В столице Чехии демонтировали памятник советскому маршалу: опубликовано видео

пятница, 03 апреля 2020, 21:54
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В пятницу, 3 апреля, в Праге (Чехия) демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в прошлом году.

О дате демонтажа заранее не сообщали.

"У него не было маски на лице. Правил должны придерживаться все - на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос", - прокомментировал Председатель района Прага-6 Ондржей Колар.

Демонтаж памятника был запланирован давно, а именно сейчас его реализовали потому что наконец решили процедурные вопросы.

Посольство России в Праге назвало снос "вандальскими действиями" и "недружественным шагом" и выразил "решительный протест" Министерству иностранных дел Чехии.

Памятник будет перенесен в депозитарий и впоследствии станет частью экспозиции Музея памяти XX века, который создается в чешской столице.

На месте же, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году, как он будет выглядеть - пока неизвестно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на одном из многоэтажных домов в Киеве заметили необычную пристройку: вместо мансарды владелец решил построить целую церковь.

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