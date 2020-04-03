В Украине завершили испытания новых ракет: опубликовано впечатляющее видео

В Одесской области успешно завершился очередной этап испытаний украинского комплекса крылатых ракет Р-360МЦ "Нептун".

Об этом сообщается на Facebook-странице Государственного концерна "Укроборонпром".

"Это важная неделя для генерального конструктора ГККБ "Луч" Олега Петровича Коростелева и всей команды специалистов этого предприятия - сразу 2 ракеты производства "Луча" "Ольха-М" и "Нептун" успешно прошли испытания, которым предшествовали месяцы работы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пуски "Нептуна" с Государственного испытательного полигона "Алибей" на юге Одесской области сопровождала военная авиация. На видео можно увидеть, как два истребителя сопровождают полет ракеты над водой.

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