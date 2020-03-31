Украина проводит испытания истребителя с управляемой ракетой: фото

В Украине начались испытания многоцелевого самолета МиГ-29МУ2 с управляемой ракетой Х-29Т.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Украинский милитаристский портал.

Модернизация самолета МиГ-29, которая была разработана на Львовском авиационно-ремонтном заводе - МУ2 была проведена с помощью предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. В результате этой модернизации была усовершенствована возможности самолета по нанесению высокоточных ударов по наземным целям.

На МиГ-29МУ2 возможна установка ракетно-бомбовый вооружение с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и КАБ-500КР.

Отметим, что имеющиеся в Украине самолеты МиГ-29 не имеют технической возможности поражать наземные цели управляемым вооружением.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине провели испытания обновленного боевого самолета.

Также во Львове успешно провели ремонт и летные испытания учебно-боевого самолета МиГ-29УБ.