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Что такое общественное место и как себя вести: адвокат пояснил нюансы ужесточения карантина

суббота, 04 апреля 2020, 10:59
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Адвокат Василий Харчук объяснил, что называют общественными местами, в которых запретили быть без маски в условиях усиления карантина из-за коронавируса в Украине.

Об этом пишет издание "Четвертая власть".

По его словам, единственное определение общественного места, которое есть в законе "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения": часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

То есть, как отмечает адвокат, общественными местами, из ныне доступных, есть магазины, супермаркеты, аптеки, банки, помещения органов власти, медучреждения, остановки.

"В статье 9 Закона определено, что орган местного самоуправления может расширить перечень общественных мест, где запрещено курение, при этом целесообразно перечислить в решении органа местного самоуправления общественные места, которые уже определены Законом Украины, что облегчит контроль выполнения решения", - добавляет он.

Как объясняет адвокат Василий Харчук, посещение - это пребывание с целью отдыха, то есть свободного времяпрепровождения в этих местах. Учитывая принятое постановление понятия парк, сквер, зона отдыха - должны определяться по каким-то определенным и объективным признакам.

"То есть, если вы идете домой и ваш путь пролегает через парк, то не имеют права оштрафовать", - считает адвокат.

При этом, как уточняет адвокат, даже если вы, устав, присядете на лавочку, это не является основанием для штрафа.

"В таких делах признаком правонарушения является умысел на посещение вами именно этих территорий. То есть работник полиции и суд должны установить, что вы пришли в парк с целью свободного времяпрепровождения в нем, а не с целью любой другой. Сложность таких дел в том, что Кабинет министров не может четко выписать правила", - объясняет он.

Как сообщал "Апостроф", 3 апреля, на правительственном портале появился документ об ужесточении карантина из-за коронавируса в Украине.

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