Коронавирус меняет свой "плащ": названо одно из самых неприятных свойств болезни

Коронавирус, который стал причиной пандемии в мире, опасен тем, что имеет свойство постоянно мутировать.

Об этом заявила вирусолог и биолог Соня Пекова в интервью "Радио Свобода".

"Если я заражаюсь вирусом в, так сказать, синем плаще и выздоровею, потому что у меня разовьется к нему иммунитет, а потом этот вирус придет ко мне в красном плаще, мой организм примет его за другой вирус и будет должен вырабатывать иммунитет и к нему. Судя по всему, это одно из самых неприятных свойств этого вируса", - рассказала она принцип мутации вируса.

По ее словам, к сожалению, в отношении вакцины это действительно плохая новость.

"Это зависит от того, какой эпитоп, то есть какой протеин этого вируса выбрали в качестве цели люди, которые разрабатывают вакцину. Но из-за того, как вирус меняет свой, так сказать, плащ, оболочку, этот протеин может меняться, и вакцина перестанет быть эффективной. Может случиться то, что сейчас происходит с гриппом, когда штамм, который появляется в этом году, несколько отличается от штамма прошлого года. Похоже, что новый коронавирус мутирует довольно быстро. То, что сейчас разрабатывается, может через какое-то время оказаться уже неэффективным",- объяснила она.

По словам Пековой, в связи с этим, "стадного иммунитета" от коронавируса врядли удастся добиться, то есть с легкостью можно заболеть, выздороветь и заболеть снова.

"Я думаю, прежде всего нетранслируемой регулирующей областью (часть генетического кода, которая не отвечает непосредственно за синтез белков. – "Апостроф"). В ней есть последовательности генов, сильно отличающиеся от последовательностей в регулирующей области коронавируса, который живёт на летучих мышах, притом что "тело" вируса, его структурные гены являются такими же, как у вируса летучих мышей. У этого нового вируса человека регулирующая область как будто бы немного изменена, что может быть связано и с его очень высокой способностью к размножению, которую мы наблюдаем. Из-за того, что он столь быстро размножается, он так заразен. С этим же, вероятно, связана и его высокая способность к мутациям – очень быстро появляются штаммы, которых мы раньше не видели. Для деления и производства вирионов РНК-вирусам нужен фермент под названием РНК-зависимая РНК-полимераза, у которой нет "проверки на ошибки": она не обращает внимания на то, что делает неверные копии. И чем быстрее вирус размножается, тем больше вероятность ошибок в копиях. Из-за этого мы видим мутации в структурных генах. Я думаю, что регулирующая область этого коронавируса заставляет его очень быстро размножаться, чего мы не видим у обычных коронавирусов. Возможно, из-за этого этот вирус, в отличие от обычных коронавирусов, не просто доставляет нам неудобства, но и причиняет серьезный вред", - сказала Пекова, описывая главное отличие коронавируса от других вирусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Соня Пекова выразила уверенностьв том, что нельзя исключать тот вариант, что коронавирус мог быть создан искусственным путем.