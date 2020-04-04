RU  UA  EN

суббота, 4 апреля
  • НБУ:USD 27.10
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.10
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

4 апреля

10:59
Что такое общественное место и как себя вести: адвокат пояснил нюансы ужесточения карантина
10:35
Карантин нарушает даже полиция: в сети показали видео из Киева
10:23
Коронавирус меняет свой "плащ": названо одно из самых неприятных свойств болезни
10:16
Племянница Ротару примерила свадебное платье и рассекретила бюджет торжества Lime
10:08
Число жертв приближается к 30: свежая статистика коронавируса в Украине
10:00
В Киеве владелец квартиры на Майдане за свой счет ремонтирует крышу и подъезды: детали истории
09:49
Появилась грустная карикатура на ужесточение карантина в Украине
08:35
Нарушается работа мозга: обнаружены новые страшные симптомы при заражении коронавирусом
08:35
В мире отмечают день интернета: как появился праздник и при чем тут святой Исидор
08:15
Ужесточение карантина в Украине: кого надо бояться нарушителям, кроме полиции
07:48
На Буковине простились с 21-летним бойцом ВСУ: фото и видео
07:31
Титушки под Одессой атаковали базу отдыха: фото и видео
Все новости

Коронавирус меняет свой "плащ": названо одно из самых неприятных свойств болезни

суббота, 04 апреля 2020, 10:23
переглянути новину українською

Коронавирус, который стал причиной пандемии в мире, опасен тем, что имеет свойство постоянно мутировать.

Об этом заявила вирусолог и биолог Соня Пекова в интервью "Радио Свобода".

"Если я заражаюсь вирусом в, так сказать, синем плаще и выздоровею, потому что у меня разовьется к нему иммунитет, а потом этот вирус придет ко мне в красном плаще, мой организм примет его за другой вирус и будет должен вырабатывать иммунитет и к нему. Судя по всему, это одно из самых неприятных свойств этого вируса", - рассказала она принцип мутации вируса.

По ее словам, к сожалению, в отношении вакцины это действительно плохая новость.

"Это зависит от того, какой эпитоп, то есть какой протеин этого вируса выбрали в качестве цели люди, которые разрабатывают вакцину. Но из-за того, как вирус меняет свой, так сказать, плащ, оболочку, этот протеин может меняться, и вакцина перестанет быть эффективной. Может случиться то, что сейчас происходит с гриппом, когда штамм, который появляется в этом году, несколько отличается от штамма прошлого года. Похоже, что новый коронавирус мутирует довольно быстро. То, что сейчас разрабатывается, может через какое-то время оказаться уже неэффективным",- объяснила она.

По словам Пековой, в связи с этим, "стадного иммунитета" от коронавируса врядли удастся добиться, то есть с легкостью можно заболеть, выздороветь и заболеть снова.

"Я думаю, прежде всего нетранслируемой регулирующей областью (часть генетического кода, которая не отвечает непосредственно за синтез белков. – "Апостроф"). В ней есть последовательности генов, сильно отличающиеся от последовательностей в регулирующей области коронавируса, который живёт на летучих мышах, притом что "тело" вируса, его структурные гены являются такими же, как у вируса летучих мышей. У этого нового вируса человека регулирующая область как будто бы немного изменена, что может быть связано и с его очень высокой способностью к размножению, которую мы наблюдаем. Из-за того, что он столь быстро размножается, он так заразен. С этим же, вероятно, связана и его высокая способность к мутациям – очень быстро появляются штаммы, которых мы раньше не видели. Для деления и производства вирионов РНК-вирусам нужен фермент под названием РНК-зависимая РНК-полимераза, у которой нет "проверки на ошибки": она не обращает внимания на то, что делает неверные копии. И чем быстрее вирус размножается, тем больше вероятность ошибок в копиях. Из-за этого мы видим мутации в структурных генах. Я думаю, что регулирующая область этого коронавируса заставляет его очень быстро размножаться, чего мы не видим у обычных коронавирусов. Возможно, из-за этого этот вирус, в отличие от обычных коронавирусов, не просто доставляет нам неудобства, но и причиняет серьезный вред", - сказала Пекова, описывая главное отличие коронавируса от других вирусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Соня Пекова выразила уверенностьв том, что нельзя исключать тот вариант, что коронавирус мог быть создан искусственным путем.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: карта и статистика по странам

После двух месяцев карантина начнется голод и драка за жизнь - Георгий Учайкин

Коронавирус убил 50 тысяч человек и заразил свыше 1 миллиона: что происходит в Украине и мире (хроника 2 марта)

Голод - это не метафора: как спасти жизни украинцев от смертельного коронавируса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: