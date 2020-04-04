Биолог рассказала про "суперзащиту" у детей от коронавируса

Чешский молекулярный генетик и вирусолог, руководитель частной лаборатории Tilia Laboratories Соня Пекова объяснила, почему коронавирус SARS-CoV-2 почти не вредит детям.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Она рассказала, что существует феномен, который в вирусологии называется исключением суперинфекции. Когда клетка инфицирована вирусом определенной группы, и этот вирус относительно безобиден для организма, более опасные вирусы из той же группы в эту клетку проникнуть уже не могут.

"Поэтому, если в клетку попадает какой-нибудь безобидный вызывающий простуду коронавирус, которых у детей всегда полные дыхательные пути – поэтому у детей всегда текут сопли, – SARS-CоV-2 её даже, так сказать, не поцарапает, потому что она занята. Думаю, это могло бы быть правдой, потому что пока не описан ни один случай тяжелого развития болезни у маленьких детей и ни одна смерть", - считает вирусолог.

По поводу ребенка, младше года, умершем в США с диагнозом COVID-19, Пекова добавила, что даже если он погиб именно от коронавируса, даже тогда это был бы первый случай, притом что детей в мире огромное количество.

"Какая-то сверхэффективная защита у детей есть, и это точно не их иммунитет, потому что иммунитет у них только строится и они постоянно болеют", - резюмировала она.

Как сообщал "Апостроф", состоянию на 12:00 3 апреля, в Киеве зафиксировано еще 9 случаев заражения COVID-19. Также от коронавируса умерли два человека: две женщины 56 и 69 лет.